Собянин прокомментировал обязательную вакцинацию в сфере услуг Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, обязывающего провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в городе в сфере услуг, транспорта и образования. Об этом сообщается в блоге градоначальника.

«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей», — сказал он.

Мэр отметил, что это непростое решение. «Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — отметил Собянин.

По его словам, до 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, которая позволит осуществить контроль процесса по достижению необходимых показателей вакцинации.

Согласно постановлению главного санитарного врача, ситуация в столице расценивается как неблагополучная. Необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающим в сфере торговли и услуг. В том числе работников салонов красоты, химчисток, общепита.