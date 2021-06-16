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Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться драматически — в больницах находится более 12 тысяч человек в разной степени тяжести. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам главы города, уровень заболеваемости в Москве достиг прошлогодних пиков.

Ранее 16 июня стало известно, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников в столице. Обязательную вакцинацию необходимо обеспечить для тех, кто работает в сфере торговли и услуг, салонах красоты, химчистках и предприятиях общественного питания.

15 июня Собянин заявил, что в столице наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, в столицы поступает на 70 процентов больше тяжелобольных пациентов.

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