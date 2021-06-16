В Москве развернули еще три КТ-центра из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Москве развернули еще три КТ-центра на базе поликлиник из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Таким образом в Москве стало 30 КТ-центров, где принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него, уточнила она.

Ракова добавила, что здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения — горожане смогут получить медицинскую помощь в других филиалах. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья пациентов и медиков.

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, в больницы стало поступать на 70 процентов больше тяжелобольных пациентов.