Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил распространение COVID-19 в столице. Его слова передает РИА Новости.

По словам мэра, число случаев заражения коронавирусом в городе за последние дни возросло на 80 процентов, а количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70 процентов.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», — сказал Собянин.

Он также объявил, что подъем заболеваемости «практически уже достиг декабрьского пика», однако Собянин выразил уверенность в том, что с этим получится справиться. На 15 июня в городе выявлено 6805 новых случаев заражения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос.

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