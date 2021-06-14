Россиян без прививки и антител к COVID-19 предложили не пускать в самолеты

Россиян, которые не переболели COVID-19 и не прошли вакцинацию, нельзя пускать в самолеты из-за повышенного риска распространения инфекции на борту. С таким предложением выступил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

«Люди, которые идут в самолет, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолете», — подчеркнул вирусолог.

При этом, по его словам, такая мера не будет считаться принудительной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос.

По состоянию на 14 июня, в России с начала пандемии выявлено 5 222 408 случаев коронавируса. Из них 13 721 — за последние сутки. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 в России в последние дни произошел из-за выпускных и отпусков.