Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России в последние дни произошел из-за выпускных и отпусков. Так большие цифры выявленных случаев коронавируса объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».

По мнению врача, часто переносчиками заболевания являются дети, при этом они болеют бессимптомно, а тестируют их мало.

«У нас достаточно много проходило мероприятий, связанных со студентами, школьниками, даже с детскими садами, родители устраивали выпускные», — объяснил он.

Еще одна причина больших цифр, по мнению иммунолога, — активное тестирование взрослых. Благодаря этому стали гораздо больше выявлять и подтверждать коронавирус. Не исключено и то, что сейчас заболевают повторно те, кто уже переболел ранее, — эти люди тоже попадают в статистику, рассказал Болибок.

На своих пациентах я это вижу, что те кто переболел в прошлом году, они начинают повторно болеть коронавирусной инфекцией, оказываются вирусоносителями, таких людей благодаря расширенной тестовой системе выявляют Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог

В статистике, по его мнению, самое важное не количество заболевших или выздоровевших, а число смертей.

«Нас должна волновать смертность от ковид и общая смертность населения. Она у нас выросла, к сожалению», — подчеркнул иммунолог.

По мнению врача, эпидемический процесс не закончился, и единственное, что надежно защищает человека от заражения и повторного заболевания, — это вакцинация.

По состоянию на 9 июня в России за сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 156 250. Больше всего заражений выявлено в Москве (4124), Санкт-Петербурге (852) и Московской области (781). Такие цифры в последний раз были в марте.