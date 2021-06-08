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Иммунолог объяснил возможную ревакцинацию после «Спутника V»

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Фото: Елена Волжанкина / «Коммерсантъ»

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал слова заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева о том, что привившимся российской вакциной «Спутник V» в будущем может понадобиться повторная прививка с использованием другого препарата. В беседе с «Лентой.ру» врач объяснил, что после ревакцинации уровень иммунитета будет выше.

«Эффект при повторных прививках будет даже лучше, потому что это повторный контакт с антигеном и ваш организм будет знать, как с ним бороться. Соответственно, ревакцинация повышает уровень иммунитета. По всем прививкам это видно. Это общий закон биологии», — объяснил он. При этом Болибок добавил, что на данный момент нет данных о том, существует ли необходимость вакцинации отличным от «Спутника V» препаратом.

В то же время врач назвал рассуждения о повторной вакцинации преждевременными.

«С моей точки зрения все эти рассуждения преждевременные. Это предположения о том, что понадобится проводить ревакцинацию уже привитым. Именно по той причине, что мы сейчас наблюдаем за иммунитетом к коронавирусной инфекции, и видим, что иммунитет снижается как у людей, переболевших коронавирусом, так он и снижается у людей, которые были вакцинированы. Но снижение у тех, кто вакцинирован, как ни странно, оно менее выражено, происходит медленнее, чем у людей, кто переболел уже», — сказал аллерголог-иммунолог.

По его словам, на данный момент есть проблема, которая заключается в отсутствии стандарта определения уровня антител, однако с этим столкнулась не только Россия, но и весь мир. Врач отметил, что производители делают тесты на основании внутренних стандартов. Это, в частности, наблюдается, когда пациенты делают тесты в разных центрах. «Приходит ко мне пациент, а я ему ничего сказать не могу, там каша в анализах», — заключил Болибок.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Предыстория: В Минздраве допустили повторную вакцинацию после «Спутника V»
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