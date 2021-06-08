В Минздраве допустили повторную вакцинацию после «Спутника V»

Привившимся российской вакциной «Спутник V» в будущем может понадобиться ревакцинация с использованием другого препарата. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме предупредил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, его слова передает ТАСС.

«Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной"», — добавил он, уточнив, что в данном направлении проводятся исследования.

Ранее замглавы Минздрава поставил точку в вопросе обязательной вакцинации от COVID-19, заверив, что за россиянами остается право самостоятельно решить, будут ли они делать прививку.

В мае стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. В пояснительной записке к нему указано, что в этом году планируется привить минимум 60 процентов взрослых граждан, что составляет 69,5 миллиона человек.