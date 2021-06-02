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Названо число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 россиян

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Первую дозу вакцины от COVID-19 в России получили 18 миллионов человек. Такие цифры назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В стационарах в России проходят лечение более 70 тысяч пациентов с коронавирусом, 1,5 тысяч находятся в реанимации», — добавил он.

Всего сейчас, по словам министра, около 270 тысяч человек болеют коронавирусной инфекцией. Массовая вакцинация населения старше 18 лет началась в России с 18 января.

Ранее Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России — это участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 для создания коллективного иммунитета.

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