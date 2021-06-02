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Назван срок появления в России быстрых тестов на пять опасных инфекций

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России до конца года создадут «быстрые» тесты на пять эпидемически значимых инфекций. Такие сроки назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Уже к концу этого года будут созданы быстрые, за 60 минут [дающие результат] тесты на пять эпидемически значимых инфекций — это COVID, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк», — сказала Голикова.

Также она рассказала, что в случае возникновения новых штаммов коронавируса производственные мощности будут готовы для адаптации под создание новых систем тестирования.

Ранее сообщалось, что в России появится робот-конвейер, который будет делать 300 тестов на коронавирус в час без необходимости высококвалифицированного обслуживания.

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