Назван срок сохранения иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Иммунитет к коронавирусу после прививки российским препаратом «ЭпиВакКорона» сохраняется примерно в течение года. Такой срок назвал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

«Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться», — сказал он.

По его словам, эти данные были получены в ходе двух исследований. Одно из них проводилось на приматах, привитых весной 2020 года. До сих пор у этих животных сохраняется хорошая иммунная защита. Второе тестирование — это первая фаза клинических испытаний вакцины. Иммунитет у добровольцев остается на высоком уровне уже девять месяцев.

Максютов отметил, что окончательное заключение о длительности защиты от вируса после «ЭпиВакКороны» будет сделано по результатам пострегистрационных клинических исследований и продолжительного опыта вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что после прививки вакциной «КовиВак» от центра Чумакова иммунитет сохраняется на срок около восьми месяцев.