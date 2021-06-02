Россия
 
Последние новости
Россия предупредила о планах НАТО тайно перебросить современное оружие в Донбасс
В УЕФА допустили исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Совфед одобрил запрет причастным к экстремизму участвовать в выборах
В Москве раскрасили бетонные сферы под мячи и предрекли очереди в травмпунктах 
Россия сможет создавать вакцины от новых инфекций за четыре месяца
56-летняя супермодель раскрыла секрет молодости без пластических операций
Стало известно о российских регионах с высоким уровнем мошенничества
Россиянам назвали две влияющие на продолжительность жизни привычки
В проблемах с российской базой в Африке увидели «руку США»
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван срок сохранения иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу после прививки российским препаратом «ЭпиВакКорона» сохраняется примерно в течение года. Такой срок назвал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

«Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться», — сказал он.

По его словам, эти данные были получены в ходе двух исследований. Одно из них проводилось на приматах, привитых весной 2020 года. До сих пор у этих животных сохраняется хорошая иммунная защита. Второе тестирование — это первая фаза клинических испытаний вакцины. Иммунитет у добровольцев остается на высоком уровне уже девять месяцев.

Максютов отметил, что окончательное заключение о длительности защиты от вируса после «ЭпиВакКороны» будет сделано по результатам пострегистрационных клинических исследований и продолжительного опыта вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что после прививки вакциной «КовиВак» от центра Чумакова иммунитет сохраняется на срок около восьми месяцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки сохранения иммунитета после вакцины «КовиВак»
«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса
Россиянам рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона»