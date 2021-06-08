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Минздрав поставил точку в вопросе обязательной вакцинации от COVID-19

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вакцинация россиян от коронавируса останется добровольной даже при внесении этой прививки в национальный календарь. Точку в вопросе обязательной вакцинации поставил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает ТАСС.

«Принцип добровольности сохраняется и ни в коей мере в данном законопроекте [о включении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок] не регламентируется», — подчеркнул Гриднев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный план-календарь профилактических прививок не предполагает, что она станет обязательной. По словам Володина, суть законопроекта в том, что желающие пройти вакцинацию от коронавируса смогут сделать прививку бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

В мае сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. В пояснительной записке к нему указано, что в этом году планируется привить минимум 60 процентов взрослых граждан, что составляет 69,5 миллиона человек.

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