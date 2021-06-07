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Володин рассказал о проекте включения вакцинации от COVID-19 в план прививок

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный план-календарь профилактических прививок не предполагает, что она станет обязательной. Об этом в понедельник, 7 июня, в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом», — написал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, суть законопроекта в том, что желающие пройти вакцинацию от коронавируса смогут сделать прививку бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

«Государство дает такую возможность. А тот, кто не хочет — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право решать это самостоятельно», — подчеркнул Володин.

В мае сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. В пояснительной записке к нему указано, что в этом году планируется привить минимум 60 процентов взрослых граждан, что составляет 69,5 миллиона человек.

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