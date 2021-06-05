Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу. Его слова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передает РИА Новости.

По словам Мурашко, на данный момент в России доля людей, имеющих к инфекции иммунитет, «неплохая». «Но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача — элиминация», — подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии. Он также добавил, что участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны.