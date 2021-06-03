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Мурашко заявил об отсутствии третьей волны пандемии COVID-19 в России

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об отсутствии третьей волны пандемии COVID-19 в стране. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по России снижается.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — сказал он.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны. По его словам, заболевание тяжело протекает у многих пациентов и нередко бывает смертельным. «Нужно [это] остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих», — заметил глава Минздрава.

Перед этим в мае Мурашко рассказал, что четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться преимущественно для граждан в возрасте до 60 лет. Препарат может выйти в гражданский оборот уже в середине июня. Эффективность теста оценивается в 79,4 процента, это выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин.

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