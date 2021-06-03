Мурашко назвал условие ослабления ограничений по коронавирусу в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) назвал условие ослабления ограничительных мер по коронавирусу в стране. По его словам, это возможно в том случае, когда 60 процентов населения вакцинируются против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Если провакцинируется 60 процентов населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет», — ответил Мурашко на вопрос, можно ли будет снять маски, когда 60 процентов россиян сделают прививки. Глава Минздрава пояснил, что необходимо следить за эпидемиологической ситуацией, однако послабления «будут по всем направлениям».

Ранее Михаил Мурашко заявил, что участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны. По его словам, заболевание тяжело протекает у многих пациентов и нередко бывает смертельным. «Нужно [это] остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих», — заметил глава Минздрава.