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Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» выше 96 процентов

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 96 процентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал всех граждан сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что сам вакцинировался.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в России вакцина. Кроме нее регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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