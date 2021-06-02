Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» выше 96 процентов

Эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 96 процентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал всех граждан сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что сам вакцинировался.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в России вакцина. Кроме нее регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».