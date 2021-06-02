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Россия сможет создавать вакцины от новых инфекций за четыре месяца

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российские специалисты смогут создавать вакцины от новых инфекций за четыре месяца с помощью генетических технологий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она рассказала, что в случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет проводиться за счет созданных мобильных лабораторий.

«На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца» — сказала Попова.

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