Роспотребнадзор оценил готовность России к «эпидемиологическим шокам»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия оказалась одной из самых готовых к «эпидемиологическим шокам» стран в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны», — сказала она.

Ранее президент Владимир Путин заявил о выходе России из сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако, по его словам, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются.

В России за день коронавирус выявлен у 8832 человек в 84 регионах. За все время пандемии заразились более пяти миллионов жителей страны.