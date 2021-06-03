Россия
 
Последние новости
Силуанов предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат
Существование питьевой воды оказалось под угрозой
Башар Асад привился «Спутником V»
В России утвердили требования к мигрантам
Чемпион мира по шахматам высказался о достижениях Сталина
На трассе от Москвы до Петербурга запустят беспилотники
Неумелый косметолог из популярной клиники оставила клиентку с гниющим носом
Россиян предупредили о росте ставок аренды жилья
Российскому блогеру сломали ногу за неудачный розыгрыш
Коллекторы отреагировали на предложение лишать их пенсий
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог заявил о завершении эпидемии коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Эпидемия коронавирус в России в масштабах страны находится на стадии завершения. Об этом заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в России нет риска начала третьей волны COVID-19 летом или осенью 2021 года, однако могут быть небольшие колебания заболеваемости из-за перемещения людей в сезон отпусков. «Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — сказал он.

Жемчугов отметил, что негативная тенденция грозит регионам, где много жителей без антител, которые не переболели и не вакцинировались.

Ранее глава Минздрава России Михали Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны пандемии COVID-19 в России
Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России
Минздрав назвал три категории людей для первоочередной вакцинации