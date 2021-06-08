Россия
 
Последние новости
Курс рубля взлетел
Скандального ведущего возмутило обращение Эмили Ратаковски с грудным сыном
Москвичи пожаловались на шумные заведения 
Британский полуостров наводнили секретные агенты США перед визитом Байдена
В Германии оценили снятие санкций США с оператора «Северного потока-2»
Украинская блогерша назвала ВСУ сборищем «алкашей» и вызвала скандал в сети
Госдума одобрила включение вакцинации от COVID-19 в план прививок
Сбой в работе крупнейших сайтов устранили
В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»
Раскрыта судьба пропавших пассажиров MH17
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав назвал получателей вакцины «Спутник Лайт»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Облегченную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут получать в основном молодые люди. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, сообщает «Интерфакс» во вторник, 8 июня.

«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов», — сказал чиновник.

Он отметил, что, согласно исследованиям, одна доза препарата «Спутник V», которая, по сути, идентична вакцине «Спутник Лайт», «дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей».

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин отметил отсутствие летальных исходов от российской вакцины против COVID-19
Минздрав назвал категорию граждан для прививки «Спутником Лайт»
Вирусолог рекомендовал три прививки от COVID-19 при недостатке антител