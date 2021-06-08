Минздрав назвал получателей вакцины «Спутник Лайт»

Облегченную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут получать в основном молодые люди. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, сообщает «Интерфакс» во вторник, 8 июня.

«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов», — сказал чиновник.

Он отметил, что, согласно исследованиям, одна доза препарата «Спутник V», которая, по сути, идентична вакцине «Спутник Лайт», «дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей».

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».