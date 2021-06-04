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Путин отметил отсутствие летальных исходов от российской вакцины против COVID-19

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Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

От российской вакцины против COVID-19 не зафиксировано ни одного летального исхода, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его цитирует ТАСС в пятницу, 4 июня.

«Российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96 процентов. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», — рассказал он.

Путин напомнил, что сам уже привился против коронавируса, и призвал сограждан вакцинироваться. По его словам, после укола может лишь ненадолго подняться температура.

Российский лидер назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку вакцин, которые доказали свою эффективность и безопасность.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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