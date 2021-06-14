За последние сутки в России выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число новых заразившихся зафиксировано в Москве (6590), Московской области (1043) и Санкт-Петербурге (865). Наименьшее — в Ненецком автономном округе (4) и Магаданской области (4).

Также зарегистрирован 371 летальный исход среди пациентов с подтвержденной инфекцией. Полностью выздоровели 8312 человек.

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 222 408 зараженных коронавирусом, 126 801 человек скончался, еще 4 809 647 человек выздоровели.