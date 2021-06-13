В России число заболевших COVID-19 за неделю выросло на 30 процентов

Число людей, заболевших COVID-19 на неделю в России, выросло примерно на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что с 7 по 13 июня оперативный штаб сообщил о 82 250 заразившихся, тогда как с 31 мая по 6 июня — только о 62 995 (рост составил 30,6 процента). Больше заболевших за неделю в России фиксировали еще зимой, с 15 по 21 февраля.

Выздоровели за последние семь дней 64 889 человека — максимум с начала апреля. Неделю назад сообщалось о 58 576 вылечившихся.

При этом сильного роста смертности среди людей с коронавирусом не наблюдается: на текущей неделе было зарегистрировано 2643 летальных исхода. Показатель летальности, по данным ТАСС, увеличился с 2,41 процента до 2,43 процента.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это максимум с 15 февраля. Самая тяжелая обстановка с инфекцией складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Сергея Собянина, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).