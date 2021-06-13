За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Наименьшее — в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (5) и Чукотском автономном округе (1).

По данным оперштаба, за минувшие сутки скончались 357 инфицированных, полностью выздоровели 9166 человек.