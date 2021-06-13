Медсестра заявила о способности примагничивать вещи после вакцины от COVID-19

Девушка, представившаяся медсестрой, заявила, что после прививки от коронавируса она может примагничивать предметы. Об этом она сказала на слушаниях Комитета здравоохранения Палаты Представителей штата Огайо, ее цитирует портал 19News.

Джоанна Оверхольт, студентка и практикующая медсестра, попыталась таким образом доказать поддерживаемый врачом из Кливленда Шерри Тенпенни миф. Та утверждала, что после прививки к телам пациентов начинают прилипать металлические вещи.

Медсестра попыталась продемонстрировать этот эффект с помощью ключа и шпильки для волос. «Объясните мне, почему ключ ко мне пристает. Он и к моей шее прилипает. Если бы кто-нибудь мог объяснить это, это было бы здорово», — заявила Оверхольт, однако оба предмета быстро отклеились от ее тела и упали.

Пользователи сети вскоре сделали из выступления американки мем. Ее стали пародировать в том числе телеведущие.

Тем временем Центр по контролю и профилактике заболеваний уже развенчал миф о таком эффекты прививки. «Вакцина от COVID-19 не сделает вас магнитными, в том числе в месте вакцинации — как правило, на руке. Вакцины COVID-19 не содержат ингредиентов, которые могут создавать электромагнитное поле в месте инъекции», — подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уисбеч, графство Кембриджшир, лишилась голоса из-за прививки от коронавируса. Столь необычная реакция организма пациентки на вакцину поразила врачей. Медики сказали, что вскоре ее голос восстановится, но, когда это произойдет, неизвестно.