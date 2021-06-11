Мать шестерых детей привилась от коронавируса и лишилась голоса

Жительница английского города Уисбеч, графство Кембриджшир, лишилась голоса из-за прививки от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Star.

19 мая 43-летняя художница и мать шестерых детей София Гомес (Sofia Gomes) получила вторую дозу вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca. Однако через несколько часов женщина столкнулась с необычным побочным эффектом: она потеряла голос и теперь может общаться с женихом и детьми только в письменном виде.

Столь необычная реакция организма пациентки на вакцину поразила врачей. Медики сказали, что вскоре ее голос восстановится, но, когда это произойдет, неизвестно.

Гомес рассказала, что это расстраивает и пугает ее. «Теперь я не могу помогать ребенку учиться разговаривать. Один из моих сыновей аутист, поэтому теперь мне еще сложнее общаться с ним», — отметила она. 47-летний возлюбленный женщины Виктор Плоуман (Victor Plowman) отметил, что несколько раз его невеста плакала от бессилия.

Англичанка португальского происхождения подчеркнула, что скучает по чтению сказок детям и пению с ними. Теперь она не может общаться по телефону с родственниками, которые живут в Португалии.

Гомес ожидает начала речевой терапии по медицинской страховке, но пока ей не сообщили, как скоро может начаться лечение. До прививки у женщины не было никаких проблем со здоровьем, но она плохо перенесла первую дозу вакцины. У нее была высокая температура, головная боль и боль в ногах.

«Вечером после второй прививки ее начало трясти и знобить. Она попросила меня дать ей пару таблеток парацетамола. Спустя 15 минут она могла только шептать», — рассказал Плоуман. Пара предположила, что у Гомес началась аллергическая реакция, и обратилась в больницу.

Врачи обследовали пациентку, но не обнаружили никаких проблем со здоровьем. Женщина провела в больнице неделю, прежде чем 26 мая ее выписали. К настоящему моменту ее голос не восстановился.