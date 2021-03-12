Женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna от коронавируса

Жительница американского штата Юта умерла через несколько дней после прививки от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Sun.

39-летняя Кассиди Курилл (Kassidi Kurill), у которой не было видимых проблем со здоровьем, скончалась 5 февраля — спустя четыре дня после второй инъекции американского препарата Moderna. Она решила сделать прививку, поскольку работала в отделении пластической хирургии и не хотела подвергать жизни пациентов опасности.

Первую инъекцию женщина перенесла без побочных эффектов, не считая боли в руке. Однако, по словам отца, сразу после второй инъекции, полученной 1 февраля, американке стало плохо. Она жаловалась на учащенное сердцебиение и проблемы с мочеиспусканием.

На следующий день ее состояние немного улучшилось, и она отправилась со старшей сестрой по магазинам. Однако к вечеру ей стало хуже. Последующие два дня женщина провела в постели, уверяя родителей, что подобное состояние после вакцинации — не повод для беспокойства. На третий день после инъекции она разбудила отца и попросила срочно отвезти ее в больницу, где у нее началась бесконтрольная рвота.

Врачи сделали анализ крови и выяснили, что Курилл серьезно больна и что у нее отказала печень. Пациентку срочно перевезли в крупный медцентр для подготовки к трансплантации печени. Мать и отец больной вызвались стать донорами, но состояние дочери стремительно ухудшалось. В считанные часы у нее перестали функционировать почка и сердце.

Курилл подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Спасти пациентку не удалось. Судмедэксперты провели вскрытие, чтобы установить точную причину смерти женщины. Результаты пока не обнародованы.

Ранее медики выявили отложенный побочный эффект в виде кожных воспалений после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna. Исследователи обнаружили у 12 пациентов красные следы в местах инъекций.