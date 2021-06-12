Ученые предупредили об изменении общих симптомов COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19, передает The Mirror.

По информации издания, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле. Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор уточнил, что «индийский вариант» вируса SARS-CoV-2 проявляется как обычная простуда. Поэтому людям с подобными симптомами необходимо в обязательном порядке проходить тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на мероприятия, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил ученый.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к основным симптомам COVID-19 сухой кашель, лихорадку и утомляемость.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о редком симптоме у переболевших коронавирусом. Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная уточнила, что в редких случаях у пациентов, переболевших COVID-19, появляются жалобы на онемение конечностей или снижение чувствительности.