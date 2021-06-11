В Роспотребнадзоре рассказали о редком симптоме у переболевших коронавирусом

В редких случаях у пациентов, переболевших коронавирусом, появляются жалобы на онемение конечностей или снижение чувствительности. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По словам Пшеничной, на такие симптомы жалуются менее восьми процентов пациентов.

Она отметила, что онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. На состояние также могут повлиять сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет.

Ранее Пшеничная рассказала, что у некоторых переболевших коронавирусом могут быть проблемы со слухом. По ее словам, заложенность ушей наблюдается у 18-23 процентов больных, она в том числе приводит к снижению слуха. Иногда симптом сохраняется на несколько недель после выздоровления, однако в исключительных случаях может произойти нейросенсорная потеря слуха.