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Врач рассказала о проблемах со слухом у переболевших коронавирусом

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Фото: Unsplash.com

У некоторых переболевших коронавирусом могут быть проблемы со слухом. Об этом рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам врача, заложенность ушей наблюдается у 18-23 процентов больных COVID-19. Она, в свою очередь, и приводит к снижению слуха. По словам Пшеничной, данная проблема является обратимой.

В то же время эксперт добавила, что иногда данный симптом сохраняется на протяжении нескольких недель после выздоровления. В исключительных случаях может наблюдаться острая нейросенсорная потеря слуха. Пшеничная отметила, что точная причина этого состояния неизвестна, однако считается, что ему может способствовать тяжелое течение заболевания и применение некоторых лекарств.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что у пациентов, переболевших COVID-19, увеличилась частота осложнений. В частности, они заключаются в тромбообразовании, сердечно-сосудистой патологии и ментальных нарушениях.

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