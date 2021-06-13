В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют автомобиль

Власти Москва запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24"», — уточнил Собянин и добавил, что главным выигрышем для тех, кто привьется, станет «собственное здоровье и душевное спокойствие».

По словам градоначальника, сам он вакцинировался еще в мае прошлого года, а два дня назад еще раз привился первым компонентом «Спутника V». Сейчас политик чувствует себя хорошо. «Чего и вам желаю», — заключил Собянин.

За последние сутки в Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом. Это максимальное значение с декабря. Впервые с 24 декабря число зараженных превысило семь тысяч человек. За неделю суточные показатели заболеваемости выросли больше чем в два раза.

Ранее из-за резкого повышения заболеваемости коронавирусом Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Согласно указу мэра, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).