Выпускной для школьников Москвы отменили в Парке Горького

Общегородской выпускной для школьников Москвы в Парке Горького отменили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что число заболевших растет, в том числе среди школьников.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Сергея Собянина, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).