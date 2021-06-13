В Москве впервые с декабря выявили более семи тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом. Это максимальное значение с декабря, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Впервые с 24 декабря число зараженных превысило семь тысяч человек. За неделю суточные показатели заболеваемости выросли больше чем в два раза.

Днем ранее в столице выявили 6701 заразившегося. За сутки 69 зараженных погибли, это максимум с 9 февраля. Общее число умерших составило 20 907.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862).

Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Сергея Собянина, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).