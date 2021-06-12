Онищенко оценил введенные в Москве меры против COVID-19 и призвал прививаться

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Росси Геннадий Онищенко оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести меры против коронавируса и дополнительные выходные с 15 по 19 июня из-за резкого повышения заболеваемости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По мнению парламентария, этих мер могло не быть, поскольку создана эффективная вакцина и большое количество пунктов вакцинации. «Но именно это народ и расслабляет, и, несмотря на все увещевания, просьбы и призывы вакцинироваться, эта техническая возможность не реализуется. Если бы мы сейчас дружно привились, конечно, никакого подъема заболеваемости не было бы», — подчеркнул он.

Онищенко напомнил, что коронавирусные меры — это маски, перчатки на руках, социальное разобщение. Поэтому он призвал и даже потребовал привиться тех, кто этого еще не сделал, воспользовавшись свободными днями. Бывший главный санитарный врач добавил, что ограничения принесут потери и убытки малому и среднему бизнесу, и пояснил, что без вакцинации они будут продолжаться, пока «не привьет природа», то есть иммунитет не сформируется естественным путем.

Онищенко заключил, что следует потребовать обязательных прививок для «декретированного контингента», то есть для людей, чья работа связана с необходимостью контроля их здоровья: врачей, работников торговли и общественного питания, работников метрополитена. Он подчеркнул, что для них это элемент техники безопасности.

12 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).