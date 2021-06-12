Собянин объяснил необходимость длинных выходных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость длинных нерабочих дней в Москве, указ об организации которых был подписан им 12 июня. Об этом сообщается в официальном блоге градоначальника.

По словам Собянина, продолжительные выходные помогут приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. Он добавил, что сейчас погода в столице больше напоминает весну, чем лето, поэтому сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на первый месяц лета.

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Кроме того, мэр отметил, что с началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов "традиционных" групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — говорится в сообщении.

Собянин порекомендовал перейти на удаленку работникам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, и подчеркнул, что особенно это касается невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

«И, конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — резюмировал Собянин.

Ранее 12 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).