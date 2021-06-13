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Российские вузы перейдут на удаленку из-за роста случаев COVID-19

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Фото: Pixabay

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых российских вузах будет проходить в дистанционном формате в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и объявлением нерабочих дней с 15 по 19 июня, пишет РБК.

С 13 июня дистанционно будут проходить сессии и аттестации в МГУ имени Ломоносова, приказ подписал ректор университета Виктор Садовничий.

Другим приказом Садовничего в МГУ объявляются нерабочими дни с 14 по 19 июня с сохранением заработной платы. В этот период выходить будут лишь те сотрудники, без которых функционирование вуза невозможно.

Последние две недели в Высшей школе экономики наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Для снижения рисков для студентов и сотрудников, на следующей неделе университет частично вернется на дистанционный режим.

В МГТУ имени Баумана, сессия и ГИА в вузе пройдут дистанционно, как прошлым летом и нынешней зимой. Также студентам разрешается сдать академические задолженности удаленно.

12 июня в Москве выявили 6 701 случай заражения COVID-19 за сутки, что стало максимальным значением с начала года. В последний раз больше новых случаев было зарегистрировано 26 декабря 2020 года — 7480. Заболеваемость в городе стала резко расти в последнюю неделю.

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