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Минобрнауки порекомендовало московским вузам перейти на удаленку

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство образования и науки России порекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что при невозможности организовать образовательный процесс удаленно вузы должны соблюдать требования Роспотребнадзора по антикоронавирусным мерам.

Также в ближайшее время министерство выпустит приказ с рекомендациями об организации обучения в подведомственных вузах с учетом рисков распространения коронавируса. Указывается, что в период острых фаз пандемии COVID-19 вузы функционируют в рамках нормативных документов, принимаемых в каждом конкретном регионе.

Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими с сохранением зарплаты для работников. Мэр Сергей Собянин принял это решение из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице.

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