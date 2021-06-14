Власти Москвы оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

В Москве пока не планируется введение дополнительных мер поддержки бизнеса после ужесточения ограничений из-за коронавируса. Так их необходимость оценил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.

По его словам, такое решение властей объясняется тем, что ограничения ужесточаются только на неделю. Кроме того, Ефимов отметил, что нерабочие дни вводятся в первую очередь для тех, кто работает в офисе. Предприятия непрерывного цикла и важнейшие сервисы продолжают работать при условии выполнения рекомендаций мэрии Москвы.

Также Ефимов отметил, что новые ограничения не повлекут за собой остановку работы заводов — они продолжат функционировать в обычном режиме. Фуд-корты также не прекратят обслуживать посетителей торговых центров, но только на доставку, уточнил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос.