Россия
 
Последние новости
Украина назвала два условия для запуска «Северного потока-2»
Путин высказался об условиях содержания Навального в колонии
Путин назвал обвинения в развязывании кибервойны против США бездоказательными
В Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»
У россиянки в носу выросли зубы
В Госдуме понадеялись на отказ от передачи акций «Северного потока-2» Украине
Мужчина опозорился перед всей семьей по видеосвязи
В США рассекретили документы и раскрыли одну из загадок Второй мировой войны
Елизавета II назвала причины отказа от престола
Мясников назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Москвы оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве пока не планируется введение дополнительных мер поддержки бизнеса после ужесточения ограничений из-за коронавируса. Так их необходимость оценил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.

По его словам, такое решение властей объясняется тем, что ограничения ужесточаются только на неделю. Кроме того, Ефимов отметил, что нерабочие дни вводятся в первую очередь для тех, кто работает в офисе. Предприятия непрерывного цикла и важнейшие сервисы продолжают работать при условии выполнения рекомендаций мэрии Москвы.

Также Ефимов отметил, что новые ограничения не повлекут за собой остановку работы заводов — они продолжат функционировать в обычном режиме. Фуд-корты также не прекратят обслуживать посетителей торговых центров, но только на доставку, уточнил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минобрнауки порекомендовало московским вузам перейти на удаленку
Москвичей предупредили о штрафах за использование детских площадок в парках
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве