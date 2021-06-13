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Москвичей предупредили о штрафах за использование детских площадок в парках

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков предупредил москвичей об угрозе штрафов за использование городской инфраструктуры в парках в период с 13 по 20 июня. его слова приводит ТАСС.

«За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до четырех тысяч рублей», — отметил Данчиков.

По его словам, за последние сутки московские власти выявили многочисленные нарушения режима нерабочих дней жителями города. «Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», — резюмировал чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 13 по 20 июня. В числе прочего он предусматривает запрет на использование городской инфраструктуры в парках.

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