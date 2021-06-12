Власти Москвы оценили возможность введения пропускного режима

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим и повышать штрафы за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется», — сказала Ракова.

За минувшие сутки в Москве выявили 6 701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года.

Ранее Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также с 13 по 20 июня будет приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общепита запретят обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос. Также в крупных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы и другие объекты отдыха.