Россия
 
Последние новости
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
Кремль оценил решение Байдена пообщаться с прессой отдельно от Путина
Россиян предупредили о возможном появлении «московского» штамма COVID-19
В России раскритиковали «данное Богом» оружие Украины
Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае победы сборной России на Евро
Сестру Сергея Шойгу похоронили в Москве
Байден решил провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета и попал на видео
Россиянам рассказали о праве на бесплатное жилье
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами

Перейти в «Мою Ленту»

Количество новых случаев COVID-19 в Москве подскочило до пиковых значений прошлого года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает ТАСС.

Мэр сообщил, что из-за большого потока пациентов, городские стационары вновь перепрофилируют тысячи коек под коронавирусных больных.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска», — написал Собянин в личном блоге добавив, что болеют люди среднего возраста и молодые. Также он попросил москвичей старшего поколения воздержаться от поездок и находиться дома или на даче.

Он добавил, что рекомендует рекомендуем перейти на удаленку, как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Это связано с плохой эпидемиологической ситуацией в Москве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве выявили максимум заражений коронавирусом c начала года
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
Власти Москвы решили не ужесточать ограничения из-за COVID-19