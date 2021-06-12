Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами

Количество новых случаев COVID-19 в Москве подскочило до пиковых значений прошлого года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает ТАСС.

Мэр сообщил, что из-за большого потока пациентов, городские стационары вновь перепрофилируют тысячи коек под коронавирусных больных.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска», — написал Собянин в личном блоге добавив, что болеют люди среднего возраста и молодые. Также он попросил москвичей старшего поколения воздержаться от поездок и находиться дома или на даче.

Он добавил, что рекомендует рекомендуем перейти на удаленку, как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Это связано с плохой эпидемиологической ситуацией в Москве.