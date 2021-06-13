Собянин ревакцинировался от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса и чувствует себя хорошо. Об этом он написал в своем блоге.

Градочальник объяснил, что поставил прививку еще в мае прошлого года. «По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V"», — добавил он.

Ранее власти Москва запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Кроме того, из-за резкого повышения заболеваемости коронавирусом Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Согласно указу мэра, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).