Россия
 
Последние новости
В России впервые с 15 февраля выявили более 14 тысяч заразившихся коронавирусом
Украинцы получили подарки после поражения России от Бельгии на Евро
Раскрыто состояние впавшего в кому после падения с самоката мэра Кисловодска
Путин раскрыл самый важный вопрос перед встречей с Байденом
Российского хоккеиста ударили ножом в центре Москвы
Путин оценил снижение негативной риторики США словами «я бы не обольщался»
В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют автомобиль
Бельгийцы отказались лечить игрока в российской больнице после матча Евро
Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на Евро
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин ревакцинировался от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса и чувствует себя хорошо. Об этом он написал в своем блоге.

Градочальник объяснил, что поставил прививку еще в мае прошлого года. «По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V"», — добавил он.

Ранее власти Москва запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Кроме того, из-за резкого повышения заболеваемости коронавирусом Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Согласно указу мэра, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют автомобиль
В России впервые с 15 февраля выявили более 14 тысяч заразившихся коронавирусом
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве