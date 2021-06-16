В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов работающих

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, ситуация в столице расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг. В том числе работников салонов красоты, химчисток, общепита, водителей общественного транспорта и такси, сотрудников в сфере образования, досуговых и развлекательных мероприятий. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Руководителей организаций обязали обеспечить вакцинацию работников до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 августа втором компонентом соответственно. При этом общее число привитых должно составлять не менее 60 процентов от всего числа сотрудников. Исключение составляют горожане с противопоказаниями к вакцинации.

Главный санитарный врач призвала работодателей усилить информирование о вакцинации среди сотрудников. Контролировать исполнение постановления главного врача Москвы будет столичное правительство.

16 июня в России выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 249 990. Больше всего заражений выявили в Москве (5782), Московской области (1187) и Санкт-Петербурге (927).