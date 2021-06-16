В России выявили 13 397 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 249 990. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в стране выявили 14 185 заражений. Темп прироста составил 0,26 процента. Максимальное число заражений, зафиксированное в июне, на данный момент составляет 14 723.

13 397 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Москве (5782), Московской области (1187) и Санкт-Петербурге (927). Меньше всего — в Магаданской области (6), Еврейской автономной области (6) и Ненецком автономном округе (3).

За сутки зарегистрировано 396 смертей, всего с начала пандемии умерли 127 576 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 256, общий — 4 828 500.