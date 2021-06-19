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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в еще одном российском регионе — Тверской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов, сообщается в официальной группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

Выскубов подчеркнул, что последние две недели в Тверской области наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По сравнению с 1 июня 2021 года суточная заболеваемость увеличилась на 42,3 процента. «За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46 процентов больше, чем за предыдущую неделю», — подчеркнул главный санитарный врач региона.

Обязательную вакцинацию от коронавируса пройдут работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов.

Также прививку от коронавируса обязали сделать государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти Тверской области и подведомственных им организаций. При этом требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцине.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что решение регионов России об обязательной вакцинации для населения из групп риска — необходимая мера. Ее уже приняла Москва, Подмосковье, Ленинградская и Кемеровская области, Тула и Сахалин.

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