Роспотребнадзор допустил обязательную вакцинацию части жителей по всей стране

При осложнении ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация части жителей в других регионах страны, допускает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — сказала она.

Ранее 18 июня власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для части жителей региона, ее должны провести к сентябрю текущего года. Прививку должны будут сделать руководители государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ, торговли и транспорта. Прививку также должны будут сделать сотрудники учреждений культуры, детских лагерей и игровых комнат.

В некоторых российских регионах ввели новые ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В Москве до 29 июня ограничили работу фуд-кортов и заведений общественного питания, кроме продажи навынос, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах с 23:00 до 06:00.