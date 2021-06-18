В российском регионе непривитых перестанут пускать в рестораны и салоны красоты

В Башкирии вводят ограничения для непривитых от коронавируса граждан. В регионе перестанут пускать невакцинированных россиян без отрицательного ПЦР-теста в рестораны, музеи, театры, библиотеки, салоны красоты и бассейны. Об этом говорится в обновленной части указа главы республики о режиме повышенной готовности.

Согласно официальному документу, с 22 июня попасть в выставочные залы, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, а также на массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о прохождении вакцинации, либо документ, подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации. Также допускается справка об отрицательном ПЦР-тесте, но она считается действительной только трое суток.

В указе главы Башкирии отмечается, что жители региона до 2 июля должны воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе в парках и скверах.

Ранее ряд российских регионов ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом.

Так в Москве до 29 июня ограничена работы фуд-кортов, заведений общепита (за исключением продажи продукции на вынос), детских игровых комнат и зоопарков, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке с 23:00 до 6:00.