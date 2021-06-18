В Москве зафиксировали суточный рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

В Москве за прошедшие сутки выявили 9056 случаев заболевания COVID-19 — рекорд по суточной заболеваемости с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Также за сутки выздоровели 3784 человека, а 78 скончались.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 1 269 145 случаев заболевания коронавирусом. 110 399 человек выздоровели, еще 21 276 скончались.

По словам мэра Сергея Собянина, ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник предрек, что число случаев заражения коронавирусом в столице 18 июня может превысить девять тысяч. Кроме того, он отметил, что власти Москвы близки к введению более жестких ограничений по коронавирусу.