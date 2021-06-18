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Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости туберкулезом из-за COVID-19

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России возможен рост заболевания туберкулезом на фоне пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Мурашко отметил, что из-за пандемии коронавируса «отмечалось некоторое снижение профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза и в ряде ситуаций охвата профилактическими диагностическими исследованиями».

Министр предупредил, что это может привести к росту заболеваемости в дальнейшем.

Ранее Мурашко рассказал о мутациях коронавируса. Он объяснил, что изначально по миру распространился один штамм, тогда как на данный момент разновидностей стало больше.

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